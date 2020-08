Ok, il prezzo è giusto. Dan Friedkin è vicinissimo alla Roma, a Pallotta 490 milioni

Nei giorni scorsi c'era stato l'affondo quasi decisivo, con Dan Friedkin che si era sensibilmente avvicinato alle richieste di James Pallotta. Il tutto nonostante l'inserimento dal Kuwait di Fahad Al-Baker, dato come forte da più fonti seppur i contatti e le offerte potenziali risalissero ad un paio di settimane prima.

Roma alla texana - Le voci kuwaitiane hanno però dato un boost importante all'operazione nel suo complesso. Friedkin da una parte si è spazientito, dall'altra ha colto la palla al balzo per rilanciare. E arrivare ad un millimetro dalla richiesta di Pallotta. L'ulteriore rilancio ha sbaragliato la concorrenza, facendo defilare definitivamente Al-Baker e la sua cordata. E così, dopo la sfida di domani di Europa League contro il Siviglia, la Roma potrebbe passare ufficialmente di mano. 490 i milioni di euro che Friedkin si impegnerà a versare nel portafogli di James Pallotta, la firma del preliminare di cessione è attesa entro e non oltre 48 ore. Poi si penserà anche al management societario: Guido Fienga dovrebbe essere il trait d'union fra il pre e il post, fra Pallotta e Friedkin. Sugli altri regna l'incertezza, con Morgan De Sanctis che potrebbe salutare per facilitare il rientro in giallorosso di Walter Sabatini.