Ora c’è il Genoa, ma Conte pensa al Getafe e alla prossima stagione: parola al tecnico dell’Inter

Sfida il Genoa, ma pensa al Getafe. Alla vigilia dell’incontro con i rossoblù, Antonio Conte conferma il peso del secondo posto come obiettivo della sua Inter: poco o nulla. "Al di là dell'avversario - spiega il tecnico nerazzurro - dobbiamo guardare in casa nostra e finire nel miglior modo possibile la nostra stagione”. E nel mirino c’è già l’Europa League, non senza qualche altro sassolino da togliersi dalle scarpe: “Il 5 agosto - data della sfida al Getafe, ndr - ci giochiamo il passaggio del turno. Le nostre prossime avversarie, Napoli e Atalanta, avranno invece più tempo per preparare la Champions, per recuperare e dare ai loro giocatori il giusto riposo. Noi arriviamo in corsa, finiamo tirati e giochiamo subito in Europa”. Ultimi atti di “un'esperienza che ci auguriamo di non dover ripetere, anche perché qualche strascico negativo ce lo porteremo nella prossima stagione".