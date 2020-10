Orgoglio e reazione, nonostante la sfortuna. Bicchiere mezzo pieno per la Lazio e Inzaghi

Un pareggio di carattere e d'orgoglio, in una situazione molto difficile. La Lazio benedice la sosta e proverà ad essere al top della forma quando il calendario si farà fitto: intanto, Simone Inzaghi si gode il buon punto ottenuto contro l'Inter , arrivato grazie a una grande prova dei suoi ragazzi, che hanno dato una risposta dopo la batosta di mercoledì contro l'Atalanta.