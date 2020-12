Parma e il 2020, una storia senza lieto fine. E al ritorno in campo sarà ritiro

Finisce malissimo il 2020 del Parma, che perdendo a Crotone non solo dimezza il proprio vantaggio sulla zona rossa della classifica ma perde anche le poche certezze accumulate nelle ultime settimane, spazzate via definitivamente dal 4-0 contro la Juve e dal ko di ieri sera. Lo stesso Liverani è durissimo a fine partita: "Non mi aspettavo un primo tempo così, è evidente che la colpa è mia. Non siamo in grado di fare tanto turnover e bisogna dare risposte. Mi dispiace, ma l'unico responsabile sono io. Quello che mi dispiace è non aver visto la fame giusta nel primo tempo, mentre nella ripresa non posso rimproverare nulla. Per fortuna ul 2020 è finito, il nostro sarà un campionato di grande sofferenza".

Gli fa eco il ds Carli, che annuncia anche una sorta di ritiro alla ripresa degli allenamenti: "La squadra dopo la gara contro la Roma aveva dato segnali diversi, perché comunque ha fatto dei risultati, come ad esempio il pari con il Milan, la vittoria a Genova, sembrava che la squadra avesse intrapreso un percorso diverso. Di queste due ultime partite non siamo contenti. La realtà è questa, e questo ci deve far star male, purtroppo passiamo un Natale non buono, io personalmente lo passo brutto. Ora stacchiamo due o tre giorni e quando si rientra si andrà al Centro Sportivo, staremo in ritiro perché dobbiamo migliorare nell’atteggiamento“.

Sul campo, i ducali partono mettendo in campo grande intensità ma subiscono il palleggio del Crotone e nella ripresa, pur segnando con Kucka, fanno fatica a rientrare in partita. Pesa l'assenza di Gervinho e anche le scelte del tecnico non pagano: i nuovi acquisti sono tutti gravemente insufficienti con l'eccezione di Brunetta, che non basta però per strappare almeno un pareggio.