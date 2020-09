Passi in avanti, ma l'attacco ancora non gira: al Crotone servono rinforzi di qualità

Non sono certamente queste le partite da vincere per conquistare la salvezza e il Crotone ha mostrato miglioramenti sensibili rispetto alla prima uscita stagionale. La rovinosa sconfitta di Genova è stata in parte dimenticata, ma per Stroppa ci sarà molto da lavorare, soprattutto sulla fase offensiva. Donnarumma è rimasto praticamente inoperoso, gli attaccanti rossoblù non sono mai stati pericolosi. Il fallo di Marrone su Rebic , che ha provocato il rigore che sbloccato la sfida, è risultato decisivo nell'economia di una sfida che i calabresi stavano comunque gestendo con grande attenzione, difendendo bene sui tentativi continui dei rossoneri.