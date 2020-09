Pasticcio Diawara, la Roma rischia il 3-0 a tavolino contro il Verona

Alla fine, il fatto di non aver battuto il Verona rischia di essere una magra consolazione per la Roma. Perché i giallorossi rischiano "soltanto" un punto, quello conquistato nello 0-0 contro l'Hellas. Il rischio di vederlo sfumare, e di incassare una sconfitta per 3-0 a tavolino, è però concreto. Nella prima di campionato contro gli scaligeri, infatti, i giallorossi hanno mandato in campo Amadou Diawara, senza però modificarne lo status nelle liste a 25 da presentare a inizio stagione in Serie A. Il centrocampista era ancora inserito tra gli under, pur avendo già compiuto i 23 anni e dovendo quindi essere inserito nei giocatori over. Un errore materiale, che peraltro ha portato alle dimissioni del segretario generale, e che rischia di costare, appunto, il 3-0: quando arriverà la sanzione, il club è pronto al ricorso. Perché, avendo quattro posti a disposizione, è evidente che non vi fosse mala fede e che non ci sia stato un vero danno arrecato al Verona o alla regolarità del campionato. Ma le regole sono chiare e il precedente del 2016, il Sassuolo con Antonino Ragusa contro il Pescara, rischia di pesare nelle valutazioni degli organi competenti.