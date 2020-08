Paulo Dybala rompe il silenzio. Il 10 argentino vuole rimanere alla Juventus

vedi letture

Paulo Dybala rompe il silenzio. E ribadisce che, dalla Juve, non ha alcuna intenzione di andare via. Il 10 argentino lo fa attraverso il proprio agente, Jorge Antun, che con una nota stampa dall'Argentina parla di "falsità" e chiarisce: "Paulo è alla Juventus ed è felice di esserlo, lavoriamo per il rinnovo". Scadenza 2025, nella testa e nei desideri della Joya, che come un anno fa si trova iscritto nella lista dei cedibili della Vecchia Signora. E come un anno fa non dà alcun segno di voler fare le valigie. A conti fatti, ai bianconeri la missione fallita di un'estate fa è andata più che bene, perché Dybala è stato tra i migliori della Juve in questa stagione. Riuscirà l'argentino a imporsi un'altra volta?