Perisic-gol in Champions, l'Inter ora potrebbe rivolerlo in rosa. Ma Rummenigge fa muro

vedi letture

La grande prestazione offerta da Ivan Perisic in Champions League contro il Bayern Monaco, sommata alla buona stagione condotta fin qui in Bundesliga, potrebbe aver convinto il tecnico dell’Inter Antonio Conte a puntare ancora sul croato per la prossima stagione. Alla fine delle manifestazioni europee, Inter e Bayern si siederanno attorno a un tavolo per discutere l’eventuale riscatto del calciatore da parte dei bavaresi. Ma se prima una cessione dell’ex Wolfsburg sembrava scontata, adesso non è da escludere che il club nerazzurro decida di trattenerlo e puntare su di lui per la prossima stagione. Ogni discorso è ovviamente rimandato almeno a fine mese, visto che sia il Bayern che l’Inter sono ancora impegnate rispettivamente in Champions ed Europa League.

Intanto il CEO bavarese Karl-Heinz Rummenigge per il momento fa muro, ammettendo che sia la società che il tecnico puntano molto sul calciatore: "Ha disputato una stagione buona. Ha un rendimento stabile. Non è spettacolare, ma fa gol e assist. Il mister punta su di lui. Quando ci siamo qualificati per la fase finale della Champions ha accettato di rimanere per meno soldi. Resterà? Non lo so, ma il giocatore mi piace ed il mister è molto contento di lui”, le sue parole a Sky.