Pioli ancora positivo e Milan sotto monitoraggio. Intanto Ibra non perde il vizio con la Primavera

Il Milan, che è impegnato su tanti e diversi fronti di rinnovo, da Donnarumma a Calhanoglu fino a Romagnoli, deve fare i conti con la conferma della positività al Covid-19 del tecnico Stefano Pioli. Dopo il test rapido effettuato sabato scorso, l’allenatore rossonero nelle scorse ore è risultato positivo anche al tampone molecolare. Una pura conferma, ma necessaria ai fini pratici. Pioli è già in isolamento dal risultato del primo test, ma l’intero gruppo squadra è sotto costante monitoraggio. I giocatori, almeno quelli che non sono impegnati con le nazionali, si sono ritrovati ieri pomeriggio a Milanello. Alla seduta era presente anche Paolo Maldini e la partitella andata in scena contro la Primavera ha visto il successo della prima squadra per 6-0. In rete, fra gli altri, anche il solito Zlatan Ibrahimovic.