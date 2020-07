Pioli prima scelta di Gazidis per il Milan. La conferma apre le porte a Maldini, Ibra e Rebic

"Pioli è la mia prima scelta come allenatore". Il giorno dopo l'annuncio a sorpresa del rinnovo di Stefano Pioli e l'addio alla trattativa con Rangnick, Ivan Gazidis spiega così il dietrofront del Milan. Nessun accordo e quindi nessuna penale per altri allenatori: sempre e solo Pioli, nel futuro dei rossoneri.

E non solo. Perché la conferma del tecnico apre le porte a quella di Paolo Maldini. Che infatti sorride , al fianco di Massara, quando gli chiedono se sia contento: "Eh beh". Il direttore tecnico, in fin dei conti, è sempre stato un difensore del lavoro del tecnico parmense. E le sue durissime parole nei confronti di Rangnick avranno avuto il loro peso sul futuro della panchina del Diavolo.