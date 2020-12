Pirlo alla prova Atalanta, Gasp con la grana Papu. Conte sorride dell'obbligo scudetto

vedi letture

Andrea Pirlo professa rispetto. Il tecnico della Juventus, impegnata contro l’Atalanta, sfiderà una grande squadra. Guidata da un grande allenatore: gli orobici non stupiscono più, figuriamoci uno come l’attuale allenatore bianconero che era diventato famoso anche per il suo essere not impressed. E al cospetto di Gian Piero Gasperini dovrà sfoderare una Juve che sbagli meno e abbia più concentrazione, ma continui a vivere un momento positivo. Qui tutte le sue parole. Di contro, la Dea ha le sue belle grane da gestire. Una su tutte, quella legata al rapporto tra lo stesso Gasp e Alejandro Gomez, il Papu che degli orobici è il giocatore chiave. “Voi chiedete quello che volete - dice il tecnico di Grugliasco - da parte mia basta così”. La conciliazione è ancora tutta da trovare, intanto l’argentino dopo il summit con lo stesso tecnico e Percassi è convocato e potrebbe addirittura partire titolare con la fascia al braccio.

Da un allenatore all’altro, Antonio Conte sorride quando gli parlano di obbligo scudetto. “Negli ultimi anni - ricorda il tecnico dell’Inter - ha vinto soltanto una squadra”. Senza coppe, i nerazzurri sono chiamati a riscattarsi almeno in campionato, anche con qualche acciaccato di troppo. Sul fronte opposto della barricata, Gennaro Gattuso e il suo Napoli: Ringhio, come spesso accade in campionato, non parla nel pre-partita. Sorride aspettando Osimhen, unico assente nel gruppo azzurro. E se, come dicono Pirlo e Conte, il campionato è davvero equilibrato e lo sarà fino all’ultimo, a San Siro i campani possono dare una risposta su quello che sarà il loro ruolo.