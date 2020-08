Pirlo chiama, Tudor risponde presente: lo staff tecnico della nuova Juve prende forma

La Juventus richiama Igor Tudor e il croato risponde presente. Anche se ci sarà bisogno di trattare per la definitiva fumata bianca, Andrea Pirlo ha chiesto all’ex difensore, oggi guida dell’Hajduk Spalato, la disponibilità ad accompagnarlo nella sua avventura sulla panchina bianconera.

Collaboratore, Baronio vice. Tudor sarà un collaboratore tecnico, con una particolare attenzione alle dinamiche difensive, anche per la sua carriera. Il vice di Pirlo, salvo sorprese, sarà Roberto Baronio, nell’ultima stagione alla guida della Primavera del Napoli. In uno staff che va pian piano definendosi, la Vecchia Signora ha incassato da giorni la disponibilità al rientro anche di Paolo Bertelli come preparatore atletico dalla Sampdoria, resterà Filippi a guida dei portieri e dall’Under 23 seguirà Pirlo il match analyst Antonio Gagliardi, inizialmente scelto dal Maestro per la sua avventura in C.