Pirlo se la gioca come fosse una finale. Stasera Juve-Inter, Arthur out e Bonucci in panchina

La Juventus arriva alla sfida di questa sera contro l’Inter col vantaggio del 2-1 dell’andata a San Siro. Una partita importante, di carattere, fortemente caratterizzata dal solito CR7. Ma per Andrea Pirlo, quella di oggi sarà una gara a parte: “Si parte dallo 0-0, non pensiamo all’andata”, ha confessato il tecnico bianconero alla vigilia. Una vigilia che ha visto lo stesso Pirlo dare qualche sparuta notizia di formazione, pur senza scendere nel dettaglio. Quel che è certo, ascoltando le parole del giorno prima, è la presenza in campo di Gigi Buffon e di Dejan Kulusevski. Sugli altri, Ronaldo a parte, tanti dubbi e incertezze. Anche perché i bianconeri vengono da 11 partite in 34 giorni e la stanchezza, per forza di cose, inizia a farsi sentire. A tal proposito, chi non ci sarà è Leonardo Bonucci: gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, ma il regista difensivo bianconero partirà dalla panchina. Chi non sarà nemmeno al suo fianco è Arthur, che ieri non si è allenato, mentre Morata dovrebbe recuperare ma solo per la panchina. Out anche Ramsey, che tornerà contro il Napoli, partita che potrebbe rivedere nell’elenco dei convocati anche Paulo Dybala. La Joya sta meglio, ma la mancanza di allenamenti lo porterà molto probabilmente a saltare la coppa Italia. Ad ogni modo, un check ultimo e definitivo sarà fatto in mattinata e da lì sarà stilata la distinta.

Questa la probabile formazione della Juventus, schierata col 4-4-2: Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo

