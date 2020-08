Pirlo senza De Ligt per le prime alla Juventus: l'olandese si opera, tre mesi ai box

Tre mesi senza Matthijs de Ligt che non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per l'inizio dell'avventura alla Juventus. Spazio dunque ai titolari Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini con Merih Demiral come prima alternativa, l'olandese tornerà non prima di tre mesi come spiegato dalla Juventus con un comunicato. "Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 3 mesi", ha scritto proprio nel giorno del compleanno del Muro olandese. che attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha voluto ringraziare l'équipe medica che lo ha operato alla spalla: "Grazie a tutti per gli auguri. L'intervento è andato bene. Un grande ringraziamento ai medici che mi hanno aiutato. Adesso è tempo di recuperare", ha scritto il numero 4 juventino.