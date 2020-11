Pobega-Nzola fanno volare lo Spezia. Sbancato il Vigorito in uno scontro diretto

vedi letture

Lo Spezia coglie una vittoria importante in casa del Benevento in quello che era un vero e proprio scontro diretto. La squadra ligure cala il tris grazie alla rete di Pobega e alla doppietta di Nzola. I due sono i migliori in campo di una squadra quasi perfetta, che gioca a memoria e vuole sempre imporsi come spiega il suo allenatore Vincenzo Italiano nel post gara: “Noi vogliamo giocare, non farci prendere a pallonate. Siamo sulla strada giusta”.