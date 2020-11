Poche parole, tante assenze: le dichiarazioni di Inzaghi e Milinkovic nel giorno della vigilia

Conferenze stampa piuttosto stringate quelle tenuta da Simone Inzaghi e Sergej Milinkovic-Savic alla vigilia della sfida Zenit San Pietroburgo-Lazio, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Tante le assenze con cui, anche in questa partita, dovrà fare i conti l'allenatore biancoceleste, queste le sue parole: "Come a Bruges abbiamo degli indisponibili: Strakosha, Leiva e Immobile oggi non sono potuti partire. Più una serie di assenze che già avevamo. Non ce lo aspettavamo, ma la squadra è pronta e farà un'ottima partita. Giochiamo contro lo Zenit che è forte: è a zero punti e vorrà fare bene".

Che ne pensa dello Zenit?

"Lo Zenit è un'ottima formazione, che ha vinto con largo anticipo lo scorso campionato russo. C'è un ottimo allenatore, giocano molto bene e hanno giocatori importanti. Lovren lo conosciamo tutti dietro, anche Dzyuba in attacco. Ho visto le due partite dello Zenit in Champions. Contro il Bruges in casa non meritava di perdere, è stato sfortunato negli episodi: ha avuto più occasioni e più possesso. A Dortmund ha fatto una partita diversa e hanno preso il gol su rigore nel finale".

Sulle indisponibilità:

"È una situazione particolare. Come me, tanti altri colleghi non la stanno vivendo bene. Mi dispiace, avrei voluto essere qui con tutti i miei uomini, così come mercoledì scorso. Siamo in emergenza, ma lo siamo da dopo il lockdown. Radu, Lulic, Immobile e Strakosha hanno fatto di tutto per arrivare in Champions e ora non ci possono dare una mano".

Sergej Milinkovic-Savic: "Abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo visionato e analizzato come giocano: cercano spesso l'attaccante. Cercheremo di essere pronti e portare la vittoria a casa".