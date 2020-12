Pogba via a gennaio. Poi Ibra, Donnarumma, Haaland, De Ligt e tanto altro: Raiola a 360°

Paul Pogba via dal Manchester United a gennaio. E, chissà, magari alla Juventus. In giornata, Mino Raiola è stato grande protagonista. Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, il potente agente ha aperto scenari interessanti per il futuro del centrocampista francese, ma non solo. Perché, da De Ligt a Donnarumma, passando per Haaland, Donnarumma e Ibrahimovic, quando parla Raiola tutti ascoltano. Di seguito i principali titoli.

“Pogba cambia squadra a gennaio. Juve? Perché no”.

“La Juve avrebbe dovuto prendere Ibra. Rinnovo col Milan? Può essere”.

“Haaland sta bene a Dortmund. Deciderà lui quando andare via”.

“De Ligt può vincere il Pallone d’Oro. E diventare premier”.

“Difficile vedere Verratti in Serie A”.

“Accordo verbale con l’Inter per il rinnovo di de Vrij”.