Processo all'Inter: Marotta bacchetta la squadra e richiama Lautaro ai suoi standard

Giorni caldi in casa Inter. La sconfitta contro il Bologna pesa come un macigno sulle ambizioni dei nerazzurri e getta anche qualche ombra sul lavoro di Antonio Conte. "È arrabbiato, come è giusto che sia", spiega Beppe Marotta. L'amministratore delegato parla, e bacchetta la squadra: "Abbiamo espresso disappunto per quanto vista". Così, proprio non va. A livello generale, ma anche individuale. A partire dal nuovo acquisto Christian Eriksen: "Può fare di più".

E Lautaro? L'attaccante argentino, spiega Marotta, "vive un momento involutivo". Troppe voci di mercato attorno al Toro, che contro i felsinei ha bissato la prova stonata offerta contro il Brescia. I nerazzurri non vendono i propri big, ma Lautaro forse deve ancora dimostrare di esserlo. O, per tornare a Marotta, ripetere le prestazioni del girone di andata. Quelle che tutta l'Inter, in ultima analisi, è chiamata a rispolverare: alla ripresa, si parlava di sogno Scudetto. Oggi c'è l'Atalanta a soli tre punti.