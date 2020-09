Quando il tempo è tiranno: Suarez lontano dalla Juve, la telenovela verso la fumata nera

Molto rumore per nulla? No, perché Luis Suarez è stato un obiettivo molto concreto della Juventus. Lo è ancora, a dirla tutta, ma la trattativa vive una fase di netta frenata. Forse irreversibile, anche se in questa estate mai dire mai.

Problemi burocratici. Alla fine, il principale ostacolo si è rivelato il passaporto: l'esame d'italiano il Pistolero magari lo sosterrà lo stesso, ma difficilmente le pratiche sarebbero risolte entro il 5 ottobre. Da extracomunitario, in bianconero non c'è posto. E dalla Spagna assicurano che anche lui consideri a questo punto chiuso il capitolo legato al possibile approdo a Torino.

Altre offerte. O resta? A meno di un complicato ritorno di fiamma, Suarez esce dall'orbita Juve. Cosa farà? Su Instagram si dichiara "sempre positivo". Lo segue l'Atlético Madrid, ma senza troppa convinzione per i costi. Lo vorrebbe l'Ajax, ma a oggi un ritorno in Olanda non è la soluzione più probabile. Rimarrebbe volentieri al Barcellona, e non è un mistero.