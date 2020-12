Quatto legni e un pari trovato al 91'. Il Milan mantiene l'imbattibilità nonostante la serata storta

Una serata stregata, cominciata nel peggiore dei modi ma chiusa con un pareggio che consente al Milan di mantenere l'imbattibilità in campionato . L'eroe rossonero è Theo Hernandez , autore della doppietta decisiva che permette di riprendere il Parma. La squadra emiliana può recriminare per aver sprecato il doppio vantaggio e aver subito il 2-2 al 91', a difesa schierata.