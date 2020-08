Rafael Leao torna sul taccuino della Juventus, due anni dopo. Ma il Milan è disposto a cederlo?

Jorge Mendes sta già orchestrando i primi colpi del suo mercato estivo. E in questo senso il nome che fa rumore è quello di Rafael Leao, attaccante del Milan e assistito dalla Gestifute, l'azienda del super procuratore portoghese. Il contatto, sotto forma di chiacchierata fra Mendes e Juventus, c'è già stato, anche perché i bianconeri sono alla ricerca di un profilo giovane per il proprio attacco. E perché Leao è giovane, può essere messo in diverse posizioni, non solo come centravanti puro. Per lo stesso motivo, con ogni probabilità, il Milan non ha intenzione di cederlo dopo un anno in chiaroscuro.