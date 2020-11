Raschiando il fondo del barile la Lazio trova un preziosissimo 1-1: ottavi di finale più vicini

Cinque punti in tre partite e già due gare disputate lontano dall'Olimpico. La Lazio arriva molto bene al giro di boa della fase a gironi di Champions League: lo fa da imbattuta, dopo un pareggio in terra russa per 1-1 contro lo Zenit che è ottimo risultato soprattutto in virtù delle tantissime assenze con cui ormai da due settimane sta facendo i conti Simone Inzaghi: "Nelle ultime due trasferte di Champions eravamo 13 giocatori, stasera ho inserito Ramos che stamattina faceva fatica a camminare e l'ho impiegato negli ultimi 5 minuti. Stanno andando al di là di qualsiasi aspettativa, stanno raschiando il fondo del barile e mi stanno dando tutto quello che hanno", ha detto Inzaghi nel post-partita.

Il match è stato deciso da una rete di Erokhin poco dopo la mezz'ora e dal gol di Caicedo, che all'81esimo ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1. "Ho lavorato tanto per vivere momenti come questi", ha detto nel post-gara il centravanti sudamericano, che è stato anche il migliore in campo.