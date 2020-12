Riecco la Lazio, riecco i tre punti: Inzaghi ritrova il sorriso e fissa la data per il rinnovo

Dopo una sconfitta e un pareggio, la Lazio torna al successo. Lo fa all'Olimpico in uno scontro diretto per la zona Champions: battuto 2-0 il Napoli con un gol per tempo. Immobile e Luis Alberto, tra i migliori in campo, i goleador che hanno piegato Koulibaly e compagni.

Molto soddisfatto nel post-partita Simone Inzaghi, che poi sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno s'è espresso così: "La situazione è che col presidente lavoriamo insieme dal 2004, sono ormai 17 anni. Poi nel calcio non si sa mai cosa può succedere: se n'è parlato dopo la gara col Club Brugge, a Natale ne riparleremo. Sapete tutto cosa rappresenta per me ma Lazio, per il futuro mai dire mai..."