Rimpianti e polemiche, Napoli ko a San Siro. Gattuso durissimo con Massa nel post-partita

Nonostante una prestazione di grande generosità, il Napoli è uscito da San Siro con una sconfitta. La squadra di Gattuso è stata battuta 1-0 dall'Inter a causa di un rigore trasformato da Lukaku al 73esimo. In quella occasione, il gruppo partenopeo è rimasto anche in dieci uomini a causa dell'espulsione di Lorenzo Insigne, un rosso che Gattuso proprio non ha buttato giù: "Ho detto a Massa che due minuti prima dell'espulsione fai i complimenti a Insigne e due minuti dopo lo butti fuori. Solo in Italia succede questa roba qua perché ti manda a cagare dopo un rigore dubbio. Se in inglese dici fuck off non succede nulla, solo in Italia i giocatori vengono buttati fuori per questa roba. Allora io quando giocavo dovevo fare una partita sì e una no? Un vaffanculo dopo un rigore ci può stare, non puoi buttar fuori un giocatore e lasciare una squadra in dieci. Solo in Italia succede", ha detto il tecnico del Napoli nel post-partita.