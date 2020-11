Riparte la caccia a Daei: Ronaldo convocato dal Portogallo. Ibra e la Svezia, discorso chiuso

Cristiano Ronaldo è tornato e Fernando Santos, ovviamente, lo ha incluso nella lista dei convocati per le prossime sfide del Portogallo , che affronterà Francia, Croazia e Andorra. L'obiettivo è avvicinare il record di Ali Daei, il miglior marcatore di sempre nella storia delle Nazionali: l'ex attaccante iraniano si fermò a 109, CR7 è già arrivato a 101 e pregusta lo storico sorpasso.