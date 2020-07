Ritorna il Parma: vittoria e salvezza matematica. E D'Aversa riunisce e ringrazia la squadra

Dopo sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette giornate, il Parma è tornato alla vittoria. L'ha fatto al Tardini contro il Napoli, in una gara decisa da tre calci di rigore. Il penalty del 2-1 è stato realizzato da Dejan Kulusevski, subentrato a gara in corso e migliore in campo.

Vittoria importantissima per gli emiliani, che con questo successo hanno conquistato la matematica salvezza. Subito dopo il match, D'Aversa ha riunito i suoi in mezzo al campo e con un breve discorso s'è complimentato con loro: "Spesso e volentieri ci facciamo influenzare dai risultati per esprimere dei giudizi, ma sotto l'aspetto dell'impegno potevo rimproverare poco ai miei ragazzi. Stasera ci siamo ripresi una parte di quei punti che abbiamo lasciato per strada: c'è ancora del rammarico per gli ultimi risultati", ha detto in conferenza stampa.