Roma, arrivata la lettera di licenziamento a Petrachi. Ora il tribunale

La Roma ha spedito una lettera di licenziamento per giusta causa a Gianluca Petrachi nei giorni scorsi, contestando l'operato del direttore sportivo - soprattutto a telecamere accese - nel suo anno scarso di reggenza nel club giallorosso. Sollevato dall'incarico, i suoi poteri si sono aggiunti a quelli del CEO, Guido Fienga, con Morgan De Sanctis come direttore sportivo in pectore.

Questo arriva dopo le indiscrezioni raccontate il 18 maggio, con le prime avvisaglie di una guerra intestina e di un possibile licenziamento per giusta causa che sarebbe stato già preso come possibile via.