Roma, Dzeko al centro delle voci di mercato ma regolarmente in campo: 2-2 col Cagliari

Edin Dzeko dribbla le voci di mercato, almeno per il momento. L’attaccante bosniaco oggi ha giocato regolarmente titolare nell’amichevole finita 2-2 contro il Cagliari, nonostante proprio nella giornata di oggi sia nata la figlia Dalia. In gol oggi in Sardegna Rog e Walukiewicz per i sardi, Under (entrato nella ripresa e anche lui al centro di diverse voci di mercato) e Mkhitaryan per i giallorossi. In campo dal 1’ anche Karsdorp, anche lui in odore di addio.

"Mi è piaciuto anche il primo, offensivamente - le parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca ai microfoni di Roma TV. Non abbiamo fatto gol, ma abbiamo dominato. Abbiamo sbagliato le due prime situazioni in cui il Cagliari si è avvicinato. Penso che la squadra abbia giocato con grande personalità, anche difensivamente non hanno creato situazioni, nel secondo tempo la reazione è stata forte. Abbiamo segnali positivi". La Roma debutterà in campionato sabato prossimo contro il Verona.