Roma, è quasi Europa League. Più quattro sul Milan, ma un rigore e Zaniolo fanno discutere

vedi letture

La Roma è a un passo dai gironi di Europa League. La vittoria contro la Fiorentina per 2-1 in questo senso ha importanza capitale, perché porta a quattro i punti sul Milan, fermato dall'Atalanta nell'anticipo del venerdì. Ottima la prestazione di Dzeko, che si è conquistato anche il rigore discusso del 2-1, ma anche di Mkhitaryan e Spinazzola.

Nel post partita c'è spazio anche per le parole di Fonseca su Zaniolo, probabilmente non considerato come indispensabile dopo l'infortunio che lo ha bloccato nello scorso gennaio. Problemi anche per Pellegrini che potrebbe saltare la Juventus, anche se domani sono in programma degli accertamenti dopo lo scontro con Milenkovic all'ora di gioco.