Roma già prima, Milan qualificato. Oggi l'ultima del girone, torna anche Leao

vedi letture

La Roma è già sicura del primo posto in Europa League, tanto che sembra più un impegno per dare fiducia ai nuovi che non una partita di Europa. Così Borja Mayoral cerca di candidarsi per giocare con Dzeko, mentre Fonseca tende a spegnere le critiche verso Pellegrini considerandolo un esempio. Infine il comunicato ufficiale: c'è stato l'aumento di capitale da 150 milioni a 210.

Già qualificato invece il Milan, con Leao che è tornato in gruppo, mentre Romagnoli e Calhanoglu saranno assenti. Castillejo dice di essere recuperato dai problemi fisici, mentre Pioli conferma che Bennacer può tornare con il Parma.