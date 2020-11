Roma, il nuovo direttore generale è Tiago Pinto. Friedkin lo considera un talento mondiale

La Roma ha un nuovo direttore generale, perché è ufficiale l'arrivo di Tiago Pinto, ex dirigente del Benfica. Le prime parole da giallorosso parlano di una difficoltà oggettiva a lasciare il Portogallo, ma si tratta di un'offerta che non poteva rifiutare.

Il nuovo proprietario Dan Friedkin ha dipinto il nuovo diggì come un talento di livello mondiale per competere per i trofei più importanti. Curiosità: Tiago Pinto non ha giocato a calcio, ma aveva un blog critico nei confronti della società delle Aquile portoghesi, con cui si è fatto conoscere.