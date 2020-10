Roma, il possesso palla non basta: poca precisione negli ultimi metri e 0-0 col CSKA Sofia

La Roma rimane a bocca asciutta. Dopo il successo in rimonta di sette giorni fa sul campo dello Young Boys, i giallorossi impattano contro il CSKA Sofia chiudendo il match sullo 0-0. Anche in questa occasione Paulo Fonseca attua un massiccio turnover schierando otto undicesimi che non sono scesi in campo contro il Milan lunedì sera e confermando i soli Kumbula, Mkhitaryan e Spinazzola ma schierando dal primo minuto Smalling. La squadra crea molto, colpisce una traversa ma non riesce poi a trovare l’ultimo passaggio, quello decisivo a sbloccare la gara. Nella ripresa entrano Pedro, Karsdorp, Juan Jesus, Dzeko e Pellegrini ma la musica non cambia. Un punto che lascia un po’ di amaro in bocca ma non toglie il primato nel girone, in coabitazione con il Cluj.