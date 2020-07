Roma, la vigilia di Fonseca: "Il quarto posto è dififcile, siamo onesti". Forfait di Zaniolo

La Roma vuole dare continuità alle ultime vittorie contro Parma, Brescia e Verona. Non sarà un week-end facile, visto che la formazione di Paulo Fonseca se la vedrà contro un’Inter che nelle ultime settimane è tornata a sperare nello Scudetto: “Noi dobbiamo pressare più in alto possibile e non cambieremo queste cose. Conosco bene l’Inter, l’allenatore è molto bravo, e stiamo lavorando su queste situazioni. Lukaku in campo o meno? Per noi non cambia nulla. Il quarto posto? È molto difficile, bisogna essere onesti. È importante la partita di domani, non pensiamo ad altro”, ha assicurato l’allenatore portoghese.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Fonseca ha commentato anche le polemiche relative a Nicolò Zaniolo, rimproverato nel post Verona: Sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace non mi piace. Sono situazioni normali, di calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo, me o i colleghi. Ho parlato con lui, è tutto a posto. È importante per la squadra, è stato infortunato molto tempo e abbiamo piena fiducia in Zaniolo. È una situazione normale di cui abbiamo parlato, va tutto bene e non c’è nessun problema".

Intanto proprio Zaniolo non sarà a disposizione contro i nerazzurri. Il centrocampista, appena rientrato dopo un lungo infortunio, dà forfait per un lieve risentimento al polpaccio. Da valutare anche le condizioni di Smalling e Fazio.