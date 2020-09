Romero-Atalanta, il primo tackle arriva davanti alle telecamere: "Titolare e in Nazionale"

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo biennale, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 2 milioni pagabile interamente nel corso di questo esercizio. Il corrispettivo pattuito potrà essere aumentato, nel corso delle due stagioni sportive, per una cifra di € 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’Atalanta B.C. S.p.A. di esercitare un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 16 milioni, pagabili in tre esercizi".

Con questo comunicato ufficiale la Juventus nelle scorse ore ha ufficializzato il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Cristian Romero all'Atalanta. Un rinforzo solamente classe '98, ma già pronto e importante per rinforzare la retroguardia di mister Gasperini, che si è aggiudicata così un altro talento da consacrare in un ambiente perfetto per far crescere i giovani. "Voglio arrivare in Nazionale: questo è il mio obiettivo principale e intendo raggiungerlo giocando da titolare con l'Atalanta", ha detto l'argentino nella sua prima intervista da calciatore nerazzurro. Idee chiare e personalità da vendere, con la stessa garra davanti alle telecamere già mostrata sul campo agli attaccanti avversari in questi ultimi due anni al Genoa.