Romulus, milioni, una nuova era: Roma saluta Pallotta e accoglie Dan Friedkin

La Roma a Dan Friedkin. Un affare da 590 milioni di euro, una lunga trattativa che è diventata realtà nella tarda serata della giornata appena conclusa. Dopo un corteggiamento durato quasi dieci mesi, il tycoon texano ha rilevato le quote societarie in mano a James Pallotta, chiudendo un’era avara di soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista della bacheca, per i tifosi giallorossi.

Un pizzico di romanità. A partire dal nome. Perché, se è vero che la società resta a stelle e strisce, Friedkin si presenta con un biglietto da visita che sa di storia della Città Eterna. A rilevare la galassia Pallotta è stata infatti formalmente la Romulus and Remus Investments LLC, compagnia con sede in Delaware (dove può approfittare di un regime fiscale decisamente favorevole) e che fa il paio con le promesse del nuovo patron. “Saremo molto presenti a Roma - assicura Friedkin - una città che ha un posto speciale nei nostri cuori”.

I prossimi passi. Intanto, Friedkin lancerà un’OPA per raccogliere le rimanenti azioni ordinarie rappresentative di circa il 13,4% del capitale sociale. Passo necessario per il delisting, magari in via momentanea, del titolo della Roma dal mercato azionario. Poi, le novità in consiglio d’amministrazione: vi entrano, oltre a Dan Friedkin, 25° presidente della Roma, suo figlio Ryan e gli altri amministratori Marc Watts, Eric Williamson and Ana Dunkel. Resta in sella il CEO Guido Fienga, che guiderà anche il mercato con Morgan De Sanctis, ds in pectore destinato salvo sorprese a tenere le redini di questi primi mesi dell’era Friedkin. Iniziata oggi, con tanti milioni, qualche promessa, un nome che fa ben sperare e il sogno che gli zero titoli siano solo un ricordo.