Samp, contro il Milan decimato occasione persa. Due punti in cinque gare e il calendario non sorride

La Sampdoria resiste un tempo, poi concede un rigore e non riprende più il Milan. Finisce 1-2 a Marassi e i blucerchiati, che per l'occasione si sono presentati con la maglia bicolore biancoblu in onore dei 120 anni dell'Andrea Doria, continuano la loro striscia negativa: appena due punti nelle ultime cinque partite. L'ultimo successo è datato 24 ottobre, la squadra volava, ora è tornata sulla terra. La zona pericolosa è ancora ben distante per demeriti altrui, ma il momento è difficile e in mezzo c'è stato anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Genoa. Ciò che spaventa ora è il calendario: prossimo turno sul campo del Napoli, poi un'altra trasferta contro una delle squadre più organizzate del campionato, ossia il Verona. Una partita come quella contro un Milan senza Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic doveva essere affrontata con altro piglio, invece c'è poco da salvare: Tonelli, che ha impegnato Donnarumma e ha salvato sulla linea una conclusione di Rebic. E poco altro. A fine gara Ranieri riconosce i meriti degli avversari pur apprezzando la reazione negli ultimi minuti. Se pur tardiva.