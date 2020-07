Sampdoria, 12 punti nelle ultime cinque partite: la salvezza è un po' più vicina

La Sampdoria si avvicina alla salvezza. Dopo il successo di Udine, la squadra di Claudio Ranieri ha trovato il guizzo fra le mura amiche superando 3-0 il Cagliari dell’ex Walter Zenga. Un ruolino di marcia importante per i blucerchiati che in questo lockdown hanno raccolto punti importanti per il traguardo finale. Sono infatti dodici i punti conquistati in cinque partite frutto di quattro successi e una sola sconfitta - a Bergamo con l’Atalanta. Protagonista della serata Federico Bonazzoli, autore di una doppietta, e di Manolo Gabbiadini, autore del gol che ha incanalato il match sui binari giusti per i liguri. Adesso due partite che ci diranno ancora di più sul futuro in campionato della Samp: domenica ci sarà al “Tardini” il Parma mentre mercoledì alle 21.45 andrà in scena in derby della Lanterna.

