Sampdoria, terzo ko consecutivo ma si può sorridere con il baby Askildsen

Terzo ko consecutivo per la Sampdoria. Archiviata la pratica salvezza dopo la trasferta di Parma, la squadra di Claudio Ranieri ha rallentato la propria marcia perdendo contro Genoa, Juventus e questa sera contro il Milan. Il tecnico blucerchiato sorprende tutti schierando dal primo minuto Falcone mentre in attacco Ramirez e Quagliarella non pungono a dovere. L’unica nota lieta della serata è nella magia del giovane Askildsen che si presenta in campo con una sassata dalla distanza che trafigge Gigio Donnarumma. Il futuro è dalla sua parte ma, come ha detto anche il suo mister nel post partita, non va chiesta la luna ad un ragazzo del 2001. Adesso l’ultimo scoglio rappresentato dal Brescia, poi si pianificherà il futuro. A partire dalla situazione dell’artefice della salvezza. Ovvero Claudio Ranieri.