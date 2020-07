San Siro campanello d'allarme per il Napoli, Gattuso scuote la squadra. Milik, dove sei?

Il Napoli cade a San Siro nonostante una partita per lunghi tratti dominata. La rete di D'Ambrosio nei primi minuti non ha tagliato le gambe ai partenopei, che nel primo tempo avrebbero meritato il pari. L'azione personale di Lautaro Martinez nella ripresa taglia definitivamente le gambe agli uomini di Gattuso, col tecnico che a fine partita ammette preoccupato come, dopo la vittoria della Coppa Italia, la squadra sembra abbia perso l'anima. Un modo per spronare la squadra in vista della partita contro il Barcellona, che li vede sfavoriti. Intanto, per un Osimhen in arrivo c'è un Milik ormai con la valigia in mano e protagonista di una prestazione da dimenticare: il polacco arriva tardi e male sui palloni, non riuscendo ad essere pericoloso.