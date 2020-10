Sarri-Juve, non c'è più nessun vincolo. E la Fiorentina resta vigile

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Juventus. A tutti gli effetti. Dopo l'esonero in agosto il tecnico, che inizialmente aveva rifiutato la risoluzione del contratto fino al 2022, è tornato sui suoi passi dando l'ok per liberarsi da ogni vincolo col club bianconero. Una notizia che porta a pensare a una nuova panchina per il tecnico. E l'ambiziosa Fiorentina di Rocco Commisso resta vigile: il 3-2 contro l'Udinese ha rinsaldato la panchina di Beppe Iachini, protagonista di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.