Sarri perde la sua arma letale: Juve, Douglas Costa è KO

vedi letture

Brutta notizia per la Juventus, che aspetta i tre punti per festeggiare il suo nono scudetto consecutivo, ma inizia già a pensare alla Champions League. I bianconeri perdono infatti Douglas Costa: il brasiliano è stato sottoposto questa mattina, presso il J Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Verrà nuovamente valutato tra 15 giorni. Cioè quando la Vecchia Signora scenderà in campo contro il Lione per ribaltare l’1-0 incassato all’andata.

Champions a rischio e scelte limitate lì davanti. Detto che il campionato di Douglas può considerarsi concluso e, per le ragioni di cui sopra, sarà ai box anche contro i francesi, la grande speranza di Maurizio Sarri è di poterlo avere a disposizione nelle successive (se ci saranno) gare di Champions. Ma non è ovviamente scontato e forse neanche probabile. Un problema in più: con Higuain non ancora in forma, le scelte offensive del tecnico si riducono così al terzetto titolare Bernardeschi-Dybala-CR7, più il Pipita e il ritorno in attacco di Cuadrado. In più, la Juve perderebbe un’autentica arma impropria: a gara in corso, sopratutto negli spazi larghi del calcio europeo, Douglas Costa è un fattore non da poco. Come la sua assenza.