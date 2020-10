Sarri tratta la risoluzione con la Juve: tra Roma e Firenze, parte il primo toto-allenatore

Maurizio Sarri tratta la risoluzione con la Juventus. E mette in fermento il mercato degli allenatori. L’indiscrezione, lanciata in mattinata sulle colonne di Tuttosport dal suo storico amico Aurelio Virgili, ha subito lanciato il toto-squadra per il tecnico di Figline. Con due ipotesi calde: la Fiorentina, di cui Sarri è sempre stato tifoso e dove potrebbe rilanciare le ambizioni di Commisso. Oppure la Roma: nella Capitale, Sarri potrebbe ritrovare Fabio Paratici, corteggiato dalla società giallorossa in caso di addio (molto probabile) alla Juve. Ma di un altro ex bianconero soffre la concorrenza: non è un mistero che ai giallorossi piaccia da tempo Massimiliano Allegri, a sua volta al primo posto nel gradimento del PSG in caso di separazione da Tuchel. Per ora, sulla panchina della Roma c’è Fonseca. Ma la risoluzione con la Vecchia Signora lancia, forse anzitempo, il primo toto-allenatore della Serie A.