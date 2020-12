Sassuolo, Berardi decide contro il Benevento ma è Consigli l’eroe del match

Vittoria sofferta, soffertissima, per il Sassuolo nell’anticipo dell’11^ giornata di Serie A contro il Benevento Decisivo il gol su calcio di rigore di Domenico Berardi all’8’ ma il ‘man of the match’ è Andrea Consigli che con tre parate mostruose tiene a galla la sua squadra in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo dopo il rosso diretto ad Haraslin. "Siamo in sofferenza sul piano fisico e di giocatori disponibili. Ci stiamo aggrappando con le unghie alle alte posizione. Nel calcio ci stanno i momenti in cui non sei brillante, ma devi fare le cose per bene lo stesso. Stiamo crescendo e dall'infermeria stanno uscendo giocatori importanti. Il fatto di esserci mentalmente è determinante" è il pensiero nel post partita di Roberto De Zerbi ai microfoni di SkySport.