Sbornia Champions alle spalle. La Juventus torna a pensare al campionato con un Morata in più

Dopo l'abbuffata di entusiasmo e buone sensazioni legate al successo Champions in casa del Barcellona, la Juventus è pronta a tornare testa e gambe sul campionato. Nella giornata di ieri i bianconeri di Andrea Pirlo sono tornati a lavoro alla Continassa dopo il riposo post Champions: seduta tattica e partitella con sguardo a domenica pomeriggio alle 18, ora del fischio d'inizio della sfida contro il Genoa.

La squadra tornerà in campo questo pomeriggio per la rifinitura, ma intanto Andrea Pirlo può iniziare a pensare alla formazione che affronterà il Grifone con una certezza in più. Alvaro Morata ci sarà: Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha infatti accolto il ricorso della società e ridotto la squalifica dello spagnolo, passando da due a una giornata. Morata, quindi, ha già scontato lo stop nel derby contro il Torino ed è disponibile a tutti gli effetti. Anche se Paulo Dybala, dopo la fugace apparizione del Camp Nou, scalpita per un posto dal primo minuto...