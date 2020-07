Scelte scontate, Higuain da coccolare e niente relax: Milan-Juve, parla Sarri

Senza De Ligt e Dybala, le scelte di Maurizio Sarri sono scontate. Contro il Milan, giocheranno Rugani e Higuain. E il tecnico della Juventus dedica particolare attenzione al Pipita: uno da coccolare o sbattere al muro a seconda dei casi. L'unico con cui vi siano stati degli screzi: "Dicono che ho litigato con tutti, ma ho litigato solo con lui quest'anno". I rossoneri, assicura il tecnico bianconero, sono una squadra che ha creato alla Vecchia Signora "difficoltà per tutta la stagione. E hanno fatto le ultime partite ad alto livello".

Niente relax. Dopo le frenate di Lazio e Inter, la Juve non può distrarsi. "Non devono creare rilassamento - spiega Sarri - sbagliare un partita può essere estremamente facile". L'allenatore toscano invita i suoi a migliorare negli inserimenti: "Sicuramente si può fare meglio". Ma si gode la fase difensiva: "La sensazione è che in questo momento non concediamo tantissimo ma bisogna fare attenzione". E l'attenzione inizia già a spostarsi sulla Champions League, senza possibilità di intervenire. Ma con la speranza che allungare in campionato aiuti anche sotto quel profilo: "Se tra qualche settimana avremo tutti a disposizione potremo pensare di fermarne due-tre per un lavoro mirato".