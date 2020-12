Segnali di ripresa: il Cagliari aspetta i bomber e intanto ferma un'Udinese lanciatissima

vedi letture

Segnali di ripresa. Il Cagliari di mister Di Francesco oggi ha destato buone impressioni contro un'Udinese lanciatissima ormai da cinque giornate di campionato (oggi è arrivato, non a caso, il sesto risultato utile consecutivo).

Nonostante l'emergenza che ha colpito nelle ultime ore la difesa, la truppa rossoblù ha risposto con grande intensità e buone trame di gioco, pur dovendosi affidare a un calcio da fermo per sbloccare il match. Ha lasciato tutti a bocca aperta il capolavoro balistico di Lykogiannis, mentre là davanti non ha punto Joao Pedro e soprattutto non ha convinto la staffetta Pavoletti-Simeone (Leggi qui le pagelle del Cagliari di TMW!): l'argentino molto probabilmente si riprenderà il suo posto dal 1' già nella prossima sfida di mercoledì con la Roma.

"Sono dispiaciuto per non aver vinto, ma sapevamo che la partita non sarebbe stata facile. Ci abbiamo provato nel finale, ma il risultato ci può stare. Più che stanchi siamo stati poco lucidi", è stata la lettura a fine gara di mister Di Francesco. Il suo Cagliari, intanto, con l'Udinese ha ottenuto il suo secondo pareggio consecutivo, ma ha convinto molto di più rispetto allo 0-0 col Parma.