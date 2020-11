Sembra un'occasione sfumata, poi arriva la zona Morata: Juve, 2-1 e ottavi di finale

Tanta, tantissima fatica. E poi arriva Alvaro Morata. Il 2-1 della Juventus al Ferencvaros, arrivato grazie a un gol in quella che un tempo si chiamava zona Cesarini e oggi potrebbe forse cambiare nome, sta tutto qui. La Vecchia Signora entra in campo con atteggiamento superficiale, come nel post partita ha spiegato Andrea Pirlo, e infatti gli ungheresi fanno subito male. Arriva il solito Cristiano Ronaldo (gol numero 749 in carriera) e sigla l’1-1. Da lì in poi, lo Stadium sembra stregato: Paulo Dybala spreca l’occasione e non brilla, il tecnico bresciano rivoluziona i suoi ma, complici due legni, il pareggio sembra un risultato scritto fino all’ultimo minuto. Quello di Morata che, entrato senza alcuna superficialità ma con tantissima voglia di spaccare la difesa avversaria, batte di testa Dibusz e regala alla Juve gli ottavi di finale di Champions League. Per il primo posto c’è da sudare, per migliorare c’è da lavorare. Intanto, la Juve si gode la vittoria.