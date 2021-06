Sensi "tagliato" dopo l'infortunio, c'è ok della UEFA. Pessina diventa il 26° azzurro

La Commissione Medica della UEFA ha confermato alla FIGC la sostituzione: Stefano Sensi dice addio all'azzurro, al suo posto c'è Matteo Pessina dell'Atalanta, che diventa dunque il 26esimo convocato di Mancini per l'avventura all'Europeo. Altra grossa delusione per il centrocampista dell'Inter, che ha ricevuto subito la solidarietà della sua Curva: “Anche quando tutto sembra perduto, è la Volontà che edifica il destino. La vita ha bisogno di uomini di coraggio che non perdano la voglia di sognare e lottare. Oltre ogni ostacolo, la tua classe Vincerà. Stefano Sensi la Nord è con Te”.

Matteo Pessina, centrocampista dell’Italia, parla così ai canali ufficiali della Nazionale: “Emozione indescrivibile poter fare una competizione del genere, è motivo di orgoglio e onore far parte di questo gruppo. Ho parlato subito con Sensi quando si è fatto male, come prima cosa mi sono dispiaciuto per lui: so che emozione sarebbe stata fare l’Europeo, poi siamo amici. Dopo il lockdown dello scorso anno mai avrei creduto di poter essere convocato, ma da lì è stato un crescendo. Tutto talmente veloce che quasi non me ne sono reso conto. Ora però sono qui, una volta finito ripenserò a tutto ciò che sto facendo”.