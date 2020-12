Sentenza Juve-Napoli, la reazione azzurra. Grassani: "Giustizia". ADL: "Rispettiamo le regole"

C’è soddisfazione in casa Napoli, come prevedibile, dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che ha ribaltato i verdetti precedenti e stabilito che la partita contro la Juventus si dovrà parlare. La prima reazione è quella di Mattia Grassani, legale difensore degli azzurri: “Giustizia è stata fatta, è la vittoria di Davide contro Golia”. Entusiasta anche Aurelio De Laurentiis: "Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato”.