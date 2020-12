Sentenza Juve-Napoli, la reazione bianconera. Paratici: "Indifferenti". Pirlo: "Presa in giro"

La decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che ha ribaltato i verdetti della giustizia federale e stabilito che Juventus-Napoli si dovrà giocare, non fa ovviamente felici i bianconeri. La posizione della Juventus, dapprima filtrata in maniera non ufficiale, è certificata dalle parole di Fabio Paratici prima del pesante 3-0 incassato dalla Fiorentina: “Siamo indifferenti, ma noi il 4 ottobre c’eravamo”. Più critico Andrea Pirlo che, anche amareggiato dal pesante KO, contesta la decisione: “Dispiace più per le altre squadre che per noi, è una presa in giro per le altre”.